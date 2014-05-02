На блокпосту между Днепропетровской и Донецкой областями устроили провокацию

Об этом сообщили в штабе национальной защиты Днепропетровщины, передает Радио Свобода.

По данным штаба, неустановленные лица из Донецкой области спровоцировали конфликт между жителями пограничной зоны Донецкой и Днепропетровской области у блокпоста в селе Новоподгородное.

Как говорится в заявлении штаба, он принял меры для урегулирования конфликтной ситуации: за час до Межевского района были направлены группы быстрого реагирования МВД, СБУ и внутренних войск для выявления лиц, имеющих отношение к провокациям в пограничной зоне.

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Ситуация полностью под контролем, заявил глава Штаба национальной защиты Днепропетровской области Юрий Береза.

По словам местных жителей Новоподгородное, в середине дня к блокпосту, где дежурят добровольцы и милиция, со стороны Донецкой области подъехали два автобуса молодчиков с битами. Они пытались спровоцировать противостояние, жгли автомобильные шины. Позже неизвестные уехали.

В четверг около двух часов дня Штаб национальной защиты Днепропетровской области объявил полную мобилизацию полка национальной защиты.