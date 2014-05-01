В Славянске террористы избивают заложников и кормят объедками - бывший пленный

Об этом в эфире "Громадського ТВ" рассказал один из бывших пленных, которого задержали из-за шарфика сборной Украины по футболу.

"Они говорили, что я диверсант, из национальной гвардии наставили на меня оружие", - рассказал пострадавший.

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Мужчина сообщил, что экстремисты удерживают "заключенных" в подвале здания СБУ. В небольших комнатах находятся в 20-ти человек, их держат с завязанными глазами и руками. Кормят не чаще, чем раз в день.

Представителей миссии ОБСЕ содержат в городском совете. Надзиратели часто избивают задержанных. Причем, находящихся в заложниках театрального режиссера Павла Юрова и куратора Дениса Грищука избивают особо жестоко. У Грищука сломаны два ребра и повреждена вена.

Кормят пленных один раз в день – дают либо чай, либо кипяток. Иногда все же заложникам приносят горячую еду, которая осталась от террористов.

По словам мужчины, руководит действиями террористов так называемый "спец", как называют его боевики. Вероятно, что это агент российских спецслужб.

"Спец" рассказывал, что на Донбасс его перебросили из Крыма. Мол, когда дело будет сделано здесь, займемся следующей областью.