При штурме прокуратуры в Донецке из огнестрельного оружия ранен боец Нацгвардии - МВД

Как сообщает Управление по связям с общественностью МВД Украины, здание прокуратуры обороняли безоружные правоохранители со щитами.

Сепаратисты, прикрываясь мирным населением, использовали против бойцов Нацгвардии огнестрельное оружие.

Среди правоохранителей один раненый - его доставили в городскую больницу.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке сепаратисты под флагами РФ и самопровозглашенной «Донецкой народной республики» («ДНР»), празднуя 1 мая, ходили колонной по городу и срывали флаги Украины.

Потом они пошли к горуправлению милиции и стали объяснять правоохранителям, что "прибыли поддержать милицию, которая с народом". К участникам акции вышел начальник горуправления милиции Максим Кириндясов, который заверил сепаратистов, что милиция защищает всех граждан в стране. Несколько активистов зашли вместе с начальником милиции до здания горуправления для ведения переговоров.

После того, как сепаратисты вышли из здания горУВД, договорившись о том, что совместно с милицией будут дежурить на блок-постах на въездах в Донецк, они направились к зданию прокуратуры. По мнению сепаратистов, в Донецке именно прокуратура поддерживает «киевскую хунту».

Сепаратисты более часа штурмовали областную прокуратуру, бросая в сторону стражей порядка камни и дымовые гранаты, и все-таки прорвались на ее территорию.