В Харькове сепаратисты напали на журналистов радио «Свобода»

Как передает корреспондент УНИАН, около 15.35 участники пикета здания облгосадминистрации подожгли на площади Свободы два украинские флаги. Возле этого места находились журналисты радио «Свобода», которые вели видеотрансляцию.

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Сепаратисты, узнав Носкова в лицо, агрессивно отреагировали на его присутствие. Они также начали вырывать съемочную аппаратуру у оператора радио «Свобода» и бить журналистов. Из толпы разъяренных людей журналистов вывели работники милиции.

Правоохранители оттеснили сепаратистов, что позволило завести журналистов радио «Свобода» в милицейский автобус. После этого журналистов отвезли в райотдел милиции.

По словам Носкова, техника не повреждена. В то же время на лице журналиста, который от рождения слепой, было видно несколько ударов.

Митинг сепаратистов на площади Свободы перед зданием ОГА продолжается.