В Харькове СБУ разоблачила группу диверсантов, которые планировали теракты на 9 мая

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 30 апреля в Харькове в рамках уголовного производства по ч.2 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) задержан пророссийский лидера общественного объединения «Великая Русь» Юрий Апухтин.

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Сотрудники СБУ провели обыск в помещении областного отделения этой организации. В ее офисе обнаружена и изъята граната Ф-1, пистолет «Зораки», приспособленный для стрельбы боевыми патронами, патроны, наличные, российская символика и листовки сепаратистского характера.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля МВД Украины сообщило о задержании Апухтина и Спартака Головачева, которые, координируя свои действия за пределами страны, организовывали массовые беспорядки в Харькове.

По данным МВД, задержанным уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сегодня в Харькове суд на два месяца вынес решение о взятии под стражу Головачева.