Российское Минобороны обещает помочь Крыму с водоснабжением

Об этом сообщает агентство "Е-Крым".

По данным пресс-службы нелегитимного, так называемого, Совета министров Крыма, заместитель Председателя Ленур Ислямов провел совещание с представителями Минобороны России и Черноморского флота.

По итогам данного совещания было принято решение рассмотреть возможность подачи воды из скважин, расположенных в селах Кринички и Приветное Кировского района.

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В тоже время, как сообщал УНИАН ранее, самопровозглашенная республика Крым продолжает осуществлять несанкционированный забор воды из Северо-Крымского канала. По состоянию на 28 апреля с Северо-Крымского канала на территории Крыма через преграждающее сооружение № 2 осуществляется несанкционированный забор воды, расходом 11,1 куб.м/с, и через преграждающее сооружение № 3 - 7,6 куб.м/с.