При Ющенко Минобороны незаконно продавало военное имущество — Махницкий

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины, Махницкий рассказал о фактах вопиющей коррупции и распродажи армейского имущества в интервью Reuters. Говоря о принципиально новом подходе к расследованию коррупционных преступлений, Махницкий привел в пример "расследование многолетних злоупотреблений в системе Минобороны".

По словам украинского генпрокурора, "неправомерные действия руководителей ВС Украины имели целью личное обогащение". Махницкий подчеркнул, что продажа украинских вооружений "критически ухудшила обороноспособность страны в целом".

"Незаконно продавалась даже боевая техника, в частности, противоракетные комплексы, и это началось не вчера, с приходом к власти Виктора Януковича, а уходит корнями во времена президентства Виктора Ющенко", - подчеркнул Махницкий.