Сенату США предлагают усилить давление на РФ из-за ситуации в Украине

В частности, законопроект предусматривает меры по усилению НАТО, ускорению процесса работы над размещением систем ПРО в Европе, а также введению санкций в отношении банковского и энергетического секторов российской экономики, передает Интерфакс.

Республиканцы предложили ввести ограничительные меры в отношении четырех банков РФ, концерна "Газпром", а также компании "Рособоронэкспорт". Кроме того, они выступили с инициативой об оказании военной помощи Украине в размере 100 млн долларов, включая поставки противотанкового, зенитного, а также стрелкового оружия.

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Сенаторы заявили, что надеются заручиться поддержкой демократов и добиться от Белого дома разработки целостной стратегии в отношении России вместо ситуативных ответов.

Авторами законодательной инициативы выступили сенаторы-республиканцы, в том числе лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

Проект документа поддержали 19 республиканцев-сенаторов.

Республиканцы назвали "недостаточными и робкими" меры, принятые администрацией президента США Барака Обамы в ответ на действия РФ в Украине.

"У президента есть уникальная способность недооценивать любой кризис и опаздывать", - заявил сенатор Линдси Грэм.