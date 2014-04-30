Королевская сняла свою кандидатуру с выборов

"Я приняла для себя очень важное решение! И завтра, в День Мира и Труда, я объясню причину своего решения людям!", - заявила Королевская в комментарии Корреспонденту.

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Ранее о снятии своей кандидатуры на пост главы государства заявил Олег Царев.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 25 мая.