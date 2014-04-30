Королевская сняла свою кандидатуру с выборов
22:06, 30 апреля 2014Политика
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Наталья Королевская приняла решения снять свою кандидатуру с предстоящих выборов на пост президента Украины
Королевская сняла свою кандидатуру с выборов
"Я приняла для себя очень важное решение! И завтра, в День Мира и Труда, я объясню причину своего решения людям!", - заявила Королевская в комментарии Корреспонденту.
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Ранее о снятии своей кандидатуры на пост главы государства заявил Олег Царев.
Напомним, выборы президента Украины состоятся 25 мая.
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