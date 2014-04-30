Двое из четырех сотрудников краматорской милиции, захваченных сепаратистами, отпущены - облУВД

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что 29 апреля вооруженными пророссийскими террористами были похищены четверо сотрудников Краматорского горотдела милиции, которые не пожелали перейти на их сторону: начальник уголовного розыска Виталий Бенько, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Олег Зайцев, а также два оперативных сотрудника Андрей Редько и Владимир Мищенко.Читайте такжеТеррористы контролируют 8 горисполкомов на Донбассе, также захвачено 4 здания силовиков

Их перевезли в СБУ г. Славянская, где предположительно находится от 30 до 50 заложников.

На данный момент стало известно, что оперативники Редько и Мищенко отпущены. Переговоры относительно освобождения других правоохранителей продолжаются, говорится в сообщении.