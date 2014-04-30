Представители интеллигенции призывают поддержать Порошенко и завершить выборы в один тур

Об этом говорится в обращении украинской интеллигенции относительно президентских выборов 25 мая, которое обнародовал на пресс-конференции в УНИАН писатель, герой Украины Дмитрий Павлычко.

“Победа Петра Порошенко уже в первом туре покажет единство украинского народа, будет способствовать общественному согласию и проложит путь к европейскому будущему Украины”, - говорится в обращении.

Его авторы отмечают, что “продолжающаяся агрессия России против Украины, режим Путина делает все, чтобы уничтожить и уничтожить наше государство”, и “при таких обстоятельствах выборы президента Украины приобретают судьбоносное значение. Украинский народ должен выразить доверие человеку, способному достойно представлять и эффективно защищать интересы всех слоев общества и всех регионов Украины”.

Читайте такжеВ штабе Порошенко уверены в его победе на выборах президента в первом туреКак сказано в обращении, “политический союз Петра Порошенко и Виталия Кличко является уникальным примером настоящего патриотического объединения, отрицанием вековечной поговорки “два украинца - три гетмана”.

Под обращением поставили подписи, в частности писатели Дмитрий Павлычко, Юрий Мушкетик, Валерий Шевчук, Роман Лубкивский, а также оперный певец Анатолий Мокренко и почетный президент Национального университета “Киево-Могилянская академия” Вячеслав Брюховецкий.