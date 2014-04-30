В Сумах ночью неизвестные сожгли палаточный городок Евромайдана

Об этом УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области.

Как отметили правоохранители, ночью в 1:15 в дежурную часть Сумского городского отдела милиции от оперативного дежурного государственной службы охраны поступило сообщение о том, что на пл. Независимости произошло возгорание агитационных палаток, которые установили местные ячейки политических партий Украины.

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«На место происшествия выехали сотрудники милиции и МЧС. За 15 минут пожар был локализован. Данный факт стражи порядка зарегистрировали в журнале ЕРДР и теперь выясняют обстоятельства, при которых произошло возгорание», - говорится в сообщении.

По информации одного из свидетелей, пожар не был случайностью. Об этом свидетельствует тот факт, что когда дежурный оставлял палаточный городок и направился в интернет-кафе, то огонь в бочке был потушен.

«Поэтому пожар из-за несоблюдения противопожарных правил не мог произойти», - отметил свидетель.

В настоящее время активисты Майдана убирают обгоревшие остатки палаток и заменяют их на новые.