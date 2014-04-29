Начался вооруженный захват здания ГУ МВД в Луганской области

Как передает корреспондент УНИАН, от здания слышны выстрелы.

Как сообщал УНИАН, в Луганске около 3 тысяч пророссийски настроенных митингующих сегодня захватили здание Луганской облгосадминистрации. В данный момент на здании установлены флаги Российской Федерации и самопровозглашенной Луганской народной республики.Читайте такжеВ Луганске сепаратисты взяли штурмом ОГА, правоохранители перешли на сторону митингующих

Также было сообщение, что вооруженные автоматами люди захватили областное телевидение и областную прокуратуру и митингующие штурмуют здание областной милиции.