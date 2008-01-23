Сергей Таран просит не путать его с проходимцами
Так ошибка или провокация?
Директор Международного института демократии Сергей ТАРАН заявляет, что не принимал участие в организации экзит-пола во время президентских выборов в Грузии.
Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.
“Ни я, ни институт, который я возглавляю, не принимали участие в организации экзит-пола во время президентских выборов в Грузии”, – сказал С.ТАРАН. Он отметил, что эта распространенная сегодня информация является либо ошибкой, либо провокацией.
|Юрий Щербак, Сергей Таран и Владимир Полохало на одной из пресс-конференций в УНИАН, сентябрь 2007 г.
“Эти организации “прославились” в Грузии проведением мифических социологических опросов и экзит-полов, результаты которых в корне расходились с результатами избирательных опросов грузинских социологических служб и экзит-пола, проведенного грузинскими социологическими фирмами, а также официальными результатами выборов”, - отмечается в пресс-релизе.