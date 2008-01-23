Сергей Таран просит не путать его с проходимцами

20:28, 23 января 2008
Политика
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Так ошибка или провокация?

Директор Международного института демократии Сергей ТАРАН заявляет, что не принимал участие в организации экзит-пола во время президентских выборов в Грузии.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“Ни я, ни институт, который я возглавляю, не принимали участие в организации экзит-пола во время президентских выборов в Грузии”, – сказал С.ТАРАН. Он отметил, что эта распространенная сегодня информация является либо ошибкой, либо провокацией.

Юрий Щербак, Сергей Таран и Владимир Полохало на одной из пресс-конференций в УНИАН, сентябрь 2007 г.
Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции научный руководитель фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА и директор фонда “Демократические инициативы” Илько КУЧЕРИВ распространили сообщение, в котором отмечается, что во время президентских выборов в Грузии действовали неизвестные в Украине организации “Общеевропейское дело”, “Диалог для развития демократии”, “Международный институт демократии”.

“Эти организации “прославились” в Грузии проведением мифических социологических опросов и экзит-полов, результаты которых в корне расходились с результатами избирательных опросов грузинских социологических служб и экзит-пола, проведенного грузинскими социологическими фирмами, а также официальными результатами выборов”, - отмечается в пресс-релизе.

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