Сергей Таран просит не путать его с проходимцами

Директор Международного института демократии Сергей ТАРАН заявляет, что не принимал участие в организации экзит-пола во время президентских выборов в Грузии.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“Ни я, ни институт, который я возглавляю, не принимали участие в организации экзит-пола во время президентских выборов в Грузии”, – сказал С.ТАРАН. Он отметил, что эта распространенная сегодня информация является либо ошибкой, либо провокацией.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции научный руководитель фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА и директор фонда “Демократические инициативы” Илько КУЧЕРИВ распространили сообщение, в котором отмечается, что во время президентских выборов в Грузии действовали неизвестные в Украине организации “Общеевропейское дело”, “Диалог для развития демократии”, “Международный институт демократии”.

“Эти организации “прославились” в Грузии проведением мифических социологических опросов и экзит-полов, результаты которых в корне расходились с результатами избирательных опросов грузинских социологических служб и экзит-пола, проведенного грузинскими социологическими фирмами, а также официальными результатами выборов”, - отмечается в пресс-релизе.