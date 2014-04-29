Власть не заинтересована в раскрытии покушения на мэра Харькова - Добкин

Покушение на убийство харьковского городского головы Геннадия Кернеса вызвало большой резонанс в нашем обществе и далеко за пределами страны. Представители ЕС в лице Кэтрин Эштон заявили, что глубоко возмущены ситуацией. Это происшествие требует абсолютно другого внимания со стороны государства.

Об этом заявил во вторник, 29 апреля, на пресс-конференции в Харькове кандидат в Президенты Украины от Партии регионов, председатель Харьковской областной организации ПР Михаил Добкин.

Читайте такжеПокушение на Кернеса должно расследовать не МВД, а Генпрокуратура - Добкин

«Непонятно, почему в Харьков до сих пор не приехал ни Генеральный прокурор, ни Министр внутренних дел, ни руководитель СБУ. Если раньше в Харькове происходили резонансные события, сюда каждый раз приезжали руководители правоохранительных органов. Либо власти не интересно раскрытие этого преступления, либо она некомпетентна и не знает, что покушение на убийство представителя органов местного самоуправления, который занимает самую высокую должность, - это не бытовое преступление», - сказал кандидат в Президенты Украины.