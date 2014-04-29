Тягнибок в Верховной Раде предложил свой проект Конституции

Олег Тягнибок предложил повременить с изменением Конституции до завершения антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом лидер ВО «Свобода» заявил с трибуны Верховной Рады.

«Новая Конституция Украины нужна. Но украинский народ стремится услышать от парламента, от власти другого - когда будет, наконец, завершена антитеррористическая операция. Потому что, к большому сожалению, эта АТО вызвала лишь дополнительный всплеск терроризма в некоторых регионах Украины. Нужно снова вызвать в Раду силовиков и выслушать, что делается в восточных областях, - почему продолжаются похищения людей, почему дальше сдают работников «Альфы» и они попадают в плен, почему их не освобождают, почему на территории Донецкой и Луганской областей начались этнические чистки? Может быть, нам в первую очередь нужно научиться выполнять хотя бы действующую Конституцию, а потом думать о каких-то обновлениях?», - заявил Тягнибок.

Также кандидат в президенты от националистов отметил, что парламент сейчас должен работать и срочно принять закон о люстрации.

При этом Тягнибок сообщил, что «Свобода» предложила свой проект Конституции и готова к его всенародному обсуждению. Согласно проекту «Свободы», Конституция должна закрепить статус Украины как унитарного государства, отказаться от парламентской формы правления в пользу децентрализации и усиления президентской власти и зафиксировать возможность отзыва чиновников с выборных должностей.

«Децентрализация власти должно произойти, поскольку именно режим Януковича ее централизовал. Полномочиями нужно делиться - в первую очередь, в вопросах бюджетно-финансового распределения. Бюджет должен формироваться снизу вверх. Но, вместе с тем, президентская власть должна быть прочной и сильной. Парламент следует сократить до 300 депутатов. Нужно принимать закон о неприкосновенности депутатов, судей и президента. И самое главное: народ имеет право не только избирать власть, но и отзывать ее. Народ должен стать действительно единственным источником власти в Украине», - заявил лидер «Свободы».