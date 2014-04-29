В США отмечают прогресс в выполнении Украиной женевских договоренностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Киеве посол США в Украине Джеффри Пайєтт.

"Мы видим прогресс в выполнении Украиной женевских договоренностей", - сказал он, отметив освобождение активистами здания КГГА.

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Посол выразил надежду, что административные здания будут освобождены и на востоке Украины. Пайетт заметил, что помещения в восточных областях захватывают небольшие группы людей, которые не представляют интересов большинства местного населения. Он назвал ужасным вчерашние события в Донецке, где были избиты мирные протестующие.

Существенным прогрессом посол США назвал и подготовку к конституционной реформе.

В то же время он выразил сожаление, что Россия ничего не сделала для реализации женевских договоренностей.

По словам посла, США вводят санкции против России именно для того, чтобы подтолкнуть ее к дипломатическим шагам по деэскалации конфликта. "Цель этих санкций - не сами санкции, а их цель - способствовать изменению тактики Москвы. Сделать так, чтобы Россия пошла на дипломатический путь разрешения конфликта", - отметил он.

Как сказал Пайетт, возможное пересечение российскими войсками украинской границы будет иметь драматические и даже трагические последствия.