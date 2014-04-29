Гриценко: Вопрос Конституции должен решаться быстрее

Об этом на пресс-конференции в Луганске заявил кандидат на пост Президента Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

«Сегодня в парламенте обсуждался проект новой Конституции. Ситуация уникальная по своему идиотизмому. 23 кандидата в президенты баллотируются, но никто из них не знает, какими будут полномочия новоизбранного президента», - отмечает Гриценко.

Гриценко напомнил, что проект новой Конституции должен был быть представлен в ВР еще до 15-го апреля. «15-го апреля должны были дать ответ, который должен быть Конституция, как будет решаться вопрос децентрализации власти. Вместо этого в апреле внесли проект постановления и продлили срок принятия решения до 15-го мая. То есть только за десять дней до голосования мы узнаем какими будут полномочия будущего президента», - говорит Гриценко.

Гриценко подчеркнул, что лично голосовал против этого решения, а другие кандидаты в президенты голосовали за. «Это, к сожалению, безответственно по отношению к людям как на востоке, так и во всей стране. Так нельзя. Людям надо максимально быстро дать ответ», - сказал политик.