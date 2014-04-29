В этом году по программе «Украинская книга» напечатают 94 книжные издания

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио Украины.

«Государственным бюджетом Украины на выпуск книжной продукции по бюджетной программе «Украинская книга» в 2014 году предусмотрены расходы в сумме 37 500,0 тыс. грн. Впрочем, из-за недофинансирования программы в 2013 году образовалась кредиторская задолженность перед издателями на сумму 21 135,2 тыс. грн. Поэтому в первую очередь будут профинансированы 162 издания, перенесены из программы «Украинская книга» 2013 года», - говорится в сообщении.

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Коллегия Госкомтелерадио на своем заседании 29 апреля утвердила перечень книжных изданий, предусмотренных к выпуску по программе «Украинская книга» на 2014 год. Перечень содержит 94 предложения на общую сумму 16 364,8 тыс. грн от 40 издательств и издательских организаций Украины. В него вошли книги, приуроченные к общегосударственным мероприятиям и юбилеям известных государственных деятелей, писателей, композиторов, художников во исполнение актов президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины, для удовлетворения читательского спроса ведущих библиотек Украины и др.

В частности, в рамках программы «Украинская книга» в 2014 году должны выйти 21 издание для детей и юношества, 24 произведения классиков украинской литературы и современных украинских авторов (в том числе произведения лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко, за которые они получили премию), 6 произведений классиков зарубежной литературы (в переводе на украинский язык), 36 научно-популярных изданий, справочных и информационных изданий (энциклопедий, справочников, словарей и тому подобное), 7 изданий на языках национальных меньшинств Украины.

Перечень изданий, принятый коллегией, был сформирован из более 900 предложений, которые поступили от издательств и издательских организаций, при участии экспертного совета по формированию государственного заказа на выпуск книжной продукции Госкомтелерадио Украины.