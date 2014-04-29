ГПУ отвергла версию теракта на АЗС под Переслаявом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"После проведения первоочередных следственных действий версии о совершении теракта или умышленного уничтожения имущества путем поджога, взрыва на АЗС «БРСМ-Нафта» не нашли своего подтверждения", - говорится в сообщении.

В настоящее время, отмечает пресс-служба, в ходе досудебного расследования установлена неисправность коммуникационной системы автомобильной газораздаточной колонки. В связи с чем, газ по електрокомуникационным системам попал в подвал помещения АЗС и магазина, что и привело к взрыву. Указанное подтверждается изъятыми вещественными доказательствами и показаниями потерпевших и свидетелей.

Читайте такжеВладельцы уничтоженной АЗС на Киевщине заявляют о терактеКроме того, в уголовном производстве назначен ряд криминалистических экспертиз, проведение которых продолжается.

Напомним, что утром 22 апреля произошел взрыв в помещении магазина АЗС «БРСМ-Нафта», которая расположена на 45 км трассы Борисполь-Днепропетровск. Взрыв полностью разрушил административное помещение и магазин розничной торговли. В результате инцидента 6 человек погибли, еще 6 с различными травмами находятся в Переяслав-Хмельницкой центральной районной больнице.

В то же время, в "БРСМ-Нафта" настаивали, что в аппаратный блок АЗС в Переяслав-Хмельницком кто-то подложил взрывчатку. «В аппаратный блок кто-то подложил взрывчатку. Там ничего такого не было, что могло так сильно взорваться. Все резервуары с горючим целы и на месте. Бутылка водки такого не повлечет. В магазине, кроме спиртного, продуктов питания и авто-бытовой химии, ничего не было. Были еще приборы для жарки булок, и гриль для сосисок», - сообщил руководитель пресс-службы Александр Мельничук.

В компании настаивают на версии теракта. По словам Мельничука, владельцу "БРСМ-Нафта" Андрею Бибе накануне звонили с угрозами.