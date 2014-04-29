НАТО не подтверждает отвод российских войск от границ с Украиной
НАТО не подтверждает отвод российских войск от восточных границ Украины, о чем заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Пентагона Чаком Хейгелом.
Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на Reuters.
"Сейчас нет никаких данных, которые бы подтверждали отвод российских подразделений от границы с Украиной. Продолжаем убеждать Россию выполнять женевские договоренности и отвести свои войска от границы с Украиной, чтобы таким образом создать условия для дипломатов и диалога", - сказал представитель НАТО.
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Как сообщал УНИАН, Шойгу в ходе телефонного разговора с Хейгелом заверил, что Россия прекратила военные учения у границ с Украиной. Также Шойгу опроверг утверждения о присутствии на украинской территории российских диверсионно-разведывательных групп».