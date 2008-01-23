Ющенко и Райс хватило 30 минут на НАТО, ВТО та Буша
Встреча проходила на вилле "Сюрлей"
Государственный секретарь США Кондолиза РАЙС поддерживает евроатлантические стремления Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Давосе.
Как сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА по окончании встречи, К.РАЙС и В.ЮЩЕНКО обсудили вопрос присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО, а также вопрос вступления Украины во Всемирную торговую организацию.
По словам И.ВАННИКОВОЙ, кроме того, В.ЮЩЕНКО и К.РАЙС обсудили украинско-американские отношения и вопрос подготовки будущего визита Президента США Джорджа БУША в Украину.
В то же время точная дата визита Дж.БУША пока неизвестна. По словам И.ВАННИКОВОЙ, она будет уточняться по дипломатическим каналам.
И.ВАННИКОВА отметила, что Госсекретарь дала положительную оценку политической ситуации в Украине, и подчеркнула, что Украина является для США "другом и демократическим партнером".
По словам пресс-секретаря украинского Президента, К.РАЙС отметила, что для США является важным заданием защищать суверенитет и независимость Украины.
Встреча Президента Украины с Госсекретарем США длилась 30 минут и проходила на вилле "Сюрлей" – официальной резиденции главы Украинского государства во время его пребывания в Давосе.