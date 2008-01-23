Ющенко и Райс хватило 30 минут на НАТО, ВТО та Буша

Государственный секретарь США Кондолиза РАЙС поддерживает евроатлантические стремления Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Давосе.

Как сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА по окончании встречи, К.РАЙС и В.ЮЩЕНКО обсудили вопрос присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО, а также вопрос вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, кроме того, В.ЮЩЕНКО и К.РАЙС обсудили украинско-американские отношения и вопрос подготовки будущего визита Президента США Джорджа БУША в Украину.

В то же время точная дата визита Дж.БУША пока неизвестна. По словам И.ВАННИКОВОЙ, она будет уточняться по дипломатическим каналам.

И.ВАННИКОВА отметила, что Госсекретарь дала положительную оценку политической ситуации в Украине, и подчеркнула, что Украина является для США "другом и демократическим партнером".

По словам пресс-секретаря украинского Президента, К.РАЙС отметила, что для США является важным заданием защищать суверенитет и независимость Украины.

Встреча Президента Украины с Госсекретарем США длилась 30 минут и проходила на вилле "Сюрлей" – официальной резиденции главы Украинского государства во время его пребывания в Давосе.