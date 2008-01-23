Янукович: Тимошенко даже деньги по-человечески раздать не может

Народный депутат, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ критикует порядок выплаты населению долгов Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на заседании оппозиционного правительства (В.ЯНУКОВИЧ возглавляет оппозиционное правительство - УНИАН).

Он напомнил, что с начала кампании по выплате сбережений в очередях к кассам уже умерло несколько человек. По словам В.ЯНУКОВИЧА, это свидетельствует о неподготовленности и поспешности этой процедуры.

По мнению экс-премьер-министра, таким образом правительство стремится “любой ценой продемонстрировать способность будущего кандидата в президенты выполнять свои предвыборные обещания”.

“Много ума не нужно, чтобы раздавать нами заработанные деньги... Правительство даже деньги раздать по-человечески не может”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ. В связи с этим, заявил он, оппозиционное правительство требует от Кабинета министров немедленно навести порядок в этом вопросе.

Кроме этого, В.ЯНУКОВИЧ раскритиковал обещание Кабмина выплатить все долги в течение двух лет, назвав его нереальным и неправдивым.