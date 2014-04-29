Шойгу говорит, что в Украине нет российских диверсантов

Об этом, как сообщает Министрерство обороны России, он заявил во время телефонного разговора с министром обороны США Чаком Хейгелом.

«Комментируя слова Хейгела о якобы «массовом увеличении» вооруженных сил России на границе с Украиной и «дестабилизирующих учениях», российский министр призвал собеседника способствовать максимальному снижению «градуса напряжения».

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Он решительно опроверг безосновательные утверждения о присутствии на украинской территории российских диверсионно-разведывательных групп, которые вроде бы дестабилизируют ситуацию в юго-восточных регионах», - сообщает Минобороны России.

Телефонный разговор между российским и американским министрами обороны состоялся 28 апреля.