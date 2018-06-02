Покушение на Кернеса выгодно России. Кто следующий?

Охранники мэра Харькова сообщили, что нападение произошло около 11-34 во время традиционной пробежки Кернеса по Белгородскому шоссе. Эту информацию подтвердили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Харьковской области. Правоохранители отметили, что на месте совершения нападения работает следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются. По данным милиции, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, квалификация происшествия пока не определена. И.о. Президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов поручил МВД и СБУ расследовать покушение на жизнь мэра Харькова. «Турчинов поручил МВД и СБУ немедленно провести расследование покушения на жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса и доложить о результатах», - сказано в сообщении.

Тем временем, по информации источников УНИАН, Геннадию Кернесу стреляли в спину из снайперской винтовки Драгунова (СВД). «Стреляли на поражение в область сердца», - заявил давний соратник мэра Харькова, кандидат в президенты Украины от Партии регионов Михаил Добкин.

По его словам, только по счастливой случайности выстрел не был смертельным. Тем не менее, ранение Кернеса – крайне серьезное.

Добкин также сообщил, что правоохранители нашли место, из которого был осуществлен выстрел. Учитывая, что на месте происшествия была найдена гильза калибра 7,62 мм, Добкин допускает, что в Кернеса стреляли из СВД.

На данный момент состояние Кернеса, находящегося в реанимации после двухчасовой операции, оценивается как «тяжелое», так как выстрел повредил легкие и печень. Эту информацию частично подтвердили харьковские медики. Так, по словам директора Института хирургии профессора Валерия Бойко, у мэра Харькова «очень тяжелое ранение» с повреждением ряда органов и коровотечением. «Да, угрожает (жизни, - УНИАН), потому что это – тяжелое ранение грудной клетки и брюшной полости», - сказал он на брифинге, подчеркнув, что не имеет права разглашать, какие именно органы повреждены.

Впрочем, по информации источников, медики оценивают шансы Геннадия Кернеса как 50/50.

Покушение на харьковского градоначальника, вероятнее всего, будет использоваться для дестабилизации ситуации на Востоке Украины. В частности, младший сын беглого экс-президента Украины, народный депутат от Партии регионов Виктор Янукович на своей странице в социальной сети Facebook уже обвинил в происшествии действующую власть. «Это трагическое происшествие, как и череда других, свидетельствует о стремительной и дикой деградации политической, нравственной и культурной морали украинского общества. Убийство – больше не табу, в обществе есть запрос на кровопролитие. И «патриоты» этим пользуются – расстреливают безоружных в упор, стреляют безоружным в спину», - написал он.

Впрочем, его соратники по партии не разделяют такого мнения. «Это был выстрел не просто в Геннадия Кернеса. Стреляя в мэра одного из крупнейших городов Юго-Востока, боевики стреляли в Украину. Дестабилизация ситуации в Харькове – это действие простив единства страны», - уверен член президиума политсовета Партии регионов Александр Вилкул.

«Стреляли сегодня не в Кернеса, а стреляли сегодня в Харьков... Он сильный мужчина, его боятся, и пытались таким образом ликвидировать», - подчеркнул кандидат в президенты от ПР Михаил Добкин.

Между тем, существует мнение, что в мэра Харькова стреляли сепаратисты из организации «Оплот». Во всяком случае, о таком сценарии написал у себя в Facebook кандидат в президенты Олег Ляшко: «По моей информации, Кернеса в Харькове подстрелили люди Жилина из сепаратистской организации «Оплот»».

«Политическая версия покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса лежит на поверхности – он мешал проведению сценария по дестабилизации ситуации в Харькове», - считает политтехнолог Андрей Золотарев. - «Харьков, как и Одесса, должны стать следующими «горячими точками» в Украине после Донецка».

По словам эксперта, вероятно, мэр Харькова мешал проведению сценария по дестабилизации ситуации в Харькове. «Не зря недавно было озвучено, что Кернес – единственный руководитель в нестабильном регионе, кто обратился к днепропетровским коллегам по поводу опыта стабилизации ситуации», - отметил Золотарев.

Кроме того, по его словам, Кернес вряд ли поддержал бы идею проведения референдума о федерализации, на котором настаивают руководители Донбасса. Как известно, в последнее время, мэр Харькова выступал за унитарное устройство Украины.

Эту точку зрения разделяет и глава НТКУ Зураб Аласания. «РФ определяет и ликвидирует ключевые точки сопротивления», - написал он на своей странице в социльной сети Facebook.

«Российский след» в покушении на Кернеса видит и политолог Тарас Березовец. По его словам, мэр Харькова отошел от сепаратизма и не допустил в Харькове сценария «русской весны» в том формате, в котором его видела Москва. Учитывая, что Кремль не нашел поддержки в лице местной харьковской власти, а дестабилизация в восточных областях Украины России просто необходима, Москве, полагает эксперт, понадобилась жертва среди видных местных политиков. Этой жертвой и стал Кернес.

Березовец допускает, что под угрозой находятся также Михаил Добкин, Олег Царев и Юрий Бойко. «Таким образом, Россия сама создаст основания для активной фазы захвата восточных областей Украины», - сказал он.

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Одним из увлечений, помимо спорта, Геннадий Кернес часто называл философию: «Мне нравится Конфуций... Если взять реальное время, я хочу уцелеть среди акул», - как-то говорил он.

Можно по-разному относиться к деятельности одиозного харьковского градоначальника, но в это сложное для него время, пожелаем ему здоровья.

УНИАН