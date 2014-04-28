В Харькове из-за ранения Кернеса обязанности мэра будет исполнять секретарь горсовета

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Юридического департамента Владимира Коваленко.

«В соответствии с ч.1 ст. 42 и п.1 ч.3 ст. 50 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» секретарь городского совета будет осуществлять полномочия городского головы в Харькове», - сообщил Коваленко.Читайте такжеУгроза жизни Кернеса будет сохраняться несколько дней – врачи

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Он прооперирован, однако угроза жизни остается.