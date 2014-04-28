В Харькове из-за ранения Кернеса обязанности мэра будет исполнять секретарь горсовета
15:55, 28 апреля 2014Политика
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В Харькове в связи с ранением городского головы Геннадия Кернеса обязанности мэра временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Новак.
В Харькове из-за ранения Кернеса обязанности мэра временно будет исполнять секретарь горсовета / infa.kharkov.ua
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Юридического департамента Владимира Коваленко.
«В соответствии с ч.1 ст. 42 и п.1 ч.3 ст. 50 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» секретарь городского совета будет осуществлять полномочия городского головы в Харькове», - сообщил Коваленко.Читайте такжеУгроза жизни Кернеса будет сохраняться несколько дней – врачи
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Он прооперирован, однако угроза жизни остается.
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