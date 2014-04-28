Гриценко назвал факторы дестабилизации ситуации на Востоке

Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил кандидат на пост Президента Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

«Федерализация - это лживый лозунг. Это означает, что те, кто призывает к этому хотят ресурсы и полномочия из Киева передать не поселкам и городам, а местным царькам, которые все это время разворовывали и Донбасс, и всю Украину. На самом же деле люди выступают за децентрализацию власти, и эти требования абсолютно правильные. Их надо услышать и удовлетворить», - убежден Гриценко.

«Другая сторона проблемы - это российские диверсанты с русским оружием, которые проникают сюда из заграницы с враждебными намерениями. Они призывают к отсоединению, вхождению в состав России, провозглашению несуществующих республик и т.д. Эти люди, выставляют впереди себя женщин и детей, ведут себя как мерзавцы, а не как воины. Все должны понимать, что они враги и преступники. Этих людей нужно изолировать, обезоружить, и выдворить из страны. Нет - уничтожить», - отмечает Гриценко.