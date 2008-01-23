Регионалы призывают парламент не принимать программу Тимошенко

Партия регионов призывает другие парламентские фракции не поддерживать Программу деятельности правительства «Украинский прорыв: для людей, а не для политиков».

Об этом идет говорится в письме фракции Партии регионов, подписанном лидером фракции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, к председателям других фракций Верховной Рады.

В письме сказано, что проект программы «украинский прорыв», поданный в парламент 17 января, состоит преимущественно из намерений и пожеланий и содержит ряд положений, которые не согласовываются с действующей Конституцией и законами и направлены на нарушение баланса между ветвями власти и противоречат принципу разделению власти.

Также, по мнению Партии регионов, меры программы являются разноплановыми, не представляют целостной идеологии реформирования экономики. При этом некоторые задачи противоречат друг другу, и эти противоречия сглаживаются лишь неконкретностью самих задач и отсутствием механизмов их достижения.

«Исходя из этого рекомендуем народным депутатам всех фракций, которые осознают опасность для страны от принятия такого документа, отказать Кабинету Министров в рассмотрении проекта Программы деятельности до его соответствующей доработки правительством, а в случае внесения на голосование в ВР – не поддерживать проект программы», - говорится в письме.