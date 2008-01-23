Тимошенко успокаивает людей Балоги: инвесторы могут жаловаться

16:49, 23 января 2008
Политика
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А Кабмин - расторгать договоры без суда?

Инвестор, договор о приватизации с которым будет расторгнут по причине невыполнения им обязательств, может обжаловать такое решение в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя замечания относительно внесения изменений в закон о приватизации, высказанные первым заместителем главы Секретариата Президента Александром ШЛАПАКОМ.

«У инвестора есть право обратиться в суд, у государства будет право расторгнуть договор, если не выполняются пункты этого соглашения», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сообщил, что у него возник ряд замечаний по некоторым нормам, предлагаемым для внесения в закон о приватизации. В частности, он не согласен с предложением правительства о введении нормы, которая дает возможность одностороннего разрыва договора о приватизации предприятия по согласованию Фонда госимущества и Кабинета Министров Украины.

«Исключается судебный порядок разрыва такого соглашения и, по моему мнению, такая вещь является недопустимой», - сказал А.ШЛАПАК.

Также он выразил несогласие с нормой, в соответствии с которой, в случае расторжения договора по инициативе ФГИУ не возвращаются средства инвестору, который вложил эти деньги, покупая этот объект.

Напомним, сегодня на заседании Кабинета Министров не был одобрен проект закона о внесении изменений в некоторые законы о приватизации.

По словам заместителя главы Фонда государственного имущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, рассмотрение некоторых вопросов по просьбе Секретариата Президента перенесено на следующее заседание Кабмина, поскольку документы требуют доработки.

 

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