Янукович будет требовать регулярных встреч с Яценюком

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ планирует сегодня встретиться с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил журналистам после заседания оппозиционного правительства.

«Это плановая встреча, и мы будем требовать, чтобы такие встречи с оппозицией были традиционными с председателем ВР накануне пленарных заседаний (парламента)», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что председатель парламента должен сотрудничать не только с коалицией, но и с оппозицией, в частности, учитывать требования оппозиции о голосовании в Верховной Раде по ситуации вокруг намерения Украины присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО, а также по поводу освобождения Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел.