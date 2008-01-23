Тимошенко отменит лоббистские акты Януковича в следующий раз
Просьбу об этом ей передали от Ющенко?
По просьбе Секретариата Президента украинское правительство перенесло на следующее заседание вопрос об отмене ряда противоречащих украинскому законодательству постановлений предыдущего состава Кабмина. Об этом Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила журналистам на брифинге, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
"Сегодня были подготовлены к отмене несколько решений предыдущего правительства, но по предложению представителей Секретариата Президента они перенесены на следующее заседание правительства", - в частности, подчеркнула глава правительства.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, есть ли среди этих нормативных актов документы с грифом "Не для печати", Ю.Тимошенко сказала: "Я думаю, что в следующую среду я смогу вам сказать, какие документы отменены. На сегодняшнем заседании правительства ни один документ не отменен, поэтому мне нечего комментировать, поскольку по предложению представителей Секретариата Президента эти вопросы были сняты с рассмотрения. Мы хотим работать слажено в демократической команде, мы хотим, чтобы было согласие между Кабинетом Министров, Секретариатом Президента, Президентом и Верховной Радой, и поэтому мы стараемся двигаться в системе гармонии".
Напомним, сегодня Кабинет Министров Ю.Тимошенко намеревался отменить ряд нормативных актов своих предшественников, которые "противоречат Конституции Украины и носят лоббистский характер". Об этом утром сообщала сама Премьер-министр.