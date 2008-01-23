Тимошенко отменит лоббистские акты Януковича в следующий раз

По просьбе Секретариата Президента украинское правительство перенесло на следующее заседание вопрос об отмене ряда противоречащих украинскому законодательству постановлений предыдущего состава Кабмина. Об этом Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила журналистам на брифинге, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"Сегодня были подготовлены к отмене несколько решений предыдущего правительства, но по предложению представителей Секретариата Президента они перенесены на следующее заседание правительства", - в частности, подчеркнула глава правительства.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, есть ли среди этих нормативных актов документы с грифом "Не для печати", Ю.Тимошенко сказала: "Я думаю, что в следующую среду я смогу вам сказать, какие документы отменены. На сегодняшнем заседании правительства ни один документ не отменен, поэтому мне нечего комментировать, поскольку по предложению представителей Секретариата Президента эти вопросы были сняты с рассмотрения. Мы хотим работать слажено в демократической команде, мы хотим, чтобы было согласие между Кабинетом Министров, Секретариатом Президента, Президентом и Верховной Радой, и поэтому мы стараемся двигаться в системе гармонии".

Напомним, сегодня Кабинет Министров Ю.Тимошенко намеревался отменить ряд нормативных актов своих предшественников, которые "противоречат Конституции Украины и носят лоббистский характер". Об этом утром сообщала сама Премьер-министр.