На украинской границе зафиксировали 88 провокаций со стороны военных РФ

На протяжении минувшей недели пограничники зафиксировали 88 случаев провокационных действий со стороны российских военных в непосредственной близости к украинской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник отдела связей со СМИ Государственной пограничной службы Олег Слободян.

В частности, по словам Слободяна, это полеты военной авиации вблизи госграницы, наблюдение за действиями пограничников неизвестными лицами и тому подобное.

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Представитель ГПСУ отметил, что активизация таких действий наблюдается с прошлого четверга, 24 апреля.

В то же время Слободчан сказал, что на минувшей неделе пограничники визуально не фиксировали нарушений государственной границы Украины со стороны РФ.

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“Визуально нарушений госграницы мы не наблюдаем”, - сказал он.

По его словам, Госпогранслужба продолжает принимать активные меры для недопущения проникновения на территорию Украины, в том числе со стороны Крыма, экстремистов, пророссийских радикально настроенных граждан Украины, перевозки оружия и других запрещенных предметов.

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В целом, на протяжении минувшей недели зафиксировано снижение пассажирского и транспортного потока на украинско-российской границе на 19%, проинформировал Слободян.