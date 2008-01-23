Тимошенко готовится к колоссальному сопротивлению

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует большое сопротивление при принятии изменений парламентом изменений в некоторые законодательные акты о приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на пресс-конференции.

“Я ожидаю колоссальное сопротивление, потому что те люди, которые и сегодня частно владеют политиками и чиновниками, они никогда спокойно не воспримут введение прозрачных процедур в системе приватизации. Они и дальше считают, что наметили себе стратегические объекты, и они их будут разбирать, договариваясь с отдельными руководителями тех или иных ведомств, а может и выше будут подниматься. Я хочу заверить, что, работая премьер-министром и возглавляя правительство, я не допущу кулуарных договоренностей по теме приватизации”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она надеется, что коалиция поддержит изменения к законодательным актам о приватизации, которые предложит правительство.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабинета Министров не был одобрен проект закона о внесении изменений в некоторые законы о приватизации.

По словам заместителя главы Фонда государственного имущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, рассмотрение некоторых вопросов по просьбе Секретариата Президента перенесено на следующее заседание Кабмина, поскольку документы требуют доработки.

Заместитель председателя ФГИ подчеркнул, что данным проектом закона предлагалось внедрить единый способ продажи предприятий – с аукциона, установить сроки действия договора о купле-продаже, повысить ответственность покупателей госимущества за неисполнение инвестиционных обязательств, а также ввести запрет на приостановление приватизационных процессов в отношении тех открытых акционерных обществ, которые находятся в состоянии приватизации.