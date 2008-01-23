Партия регионов будет требовать отставки Луценко

Партия регионов будет требовать отставки министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании возглавляемого им оппозиционного правительства.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что оценка действий Ю.ЛУЦЕНКО (в отношении мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО – УНИАН) является однозначной. По его словам, «человек, который может позволить себе подобное, должен отвечать по закону».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Партия регионов будет настаивать на рассмотрении этого вопроса на заседании парламента и будет требовать отставки министра. Он добавил, что Партия регионов будет настаивать и на соответствующем представлении от Кабинета Министров.