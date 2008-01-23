Тимошенко не поехала в Москву по просьбе Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не поехала в Москву для встречи с премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ по просьбе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, хотя была приглашена своим российским коллегой посетить Россию 23 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, учитывая, что визит В.ЮЩЕНКО в РФ назначен на 12 февраля, он предложил ей перенести визит на двадцатые числа февраля.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, новая дата ее визита будет окончательно определена после ее разговора с премьер-министром России, и состоится приблизительно в двадцатых числах февраля.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО договорились, что визит премьер-министра Украины в Москву состоится во второй декаде февраля.

Ранее Посольство РФ сообщало, что В.ЗУБКОВ готов принять Ю.ТИМОШЕНКО в Москве 23 января.