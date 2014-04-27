Ходорковский: Позиция Ахметова однозначна - Донбасс в составе Украины

Об этом заявил бывший российский предприниматель, опальный в России бизнесмен Михаил Ходорковский сегодня в Донецке после встречи с украинским олигархом и руководителем области на брифинге для прессы, передает корреспондент УНИАН.

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Он отметил, что не будет рассказывать о содержании их беседы, но подчеркнул, что его собеседники отстаивают единство Украины.

«Эти оба человека находятся в однозначной позиции - Донбасс в составе Украины», - сказал он. При этом добавил: «Да, они понимают ситуацию, понимают они и то, что нужно сделать. Да, они хорошо понимают то, что можно сделать и что сделать нельзя».

Ходорковский подчеркнул, что яркая и твердая позиция гражданского общества должна быть сегодня в авангарде борьбы за единство Украины.

«Без позиции гражданского общества свобода их маневра предельно ограничена», - сказал он, иронически добавив, что «спецназ из Киева для Донецка - не выход».

Как сообщал УНИАН, в феврале Ахметов выступил против федерализации и сепаратизма.

В начале апреля призвал сепаратистов вести переговоры с властью и выступить посредником в этом процессе.