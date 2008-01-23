Гриценко обвинил Еханурова во лжи

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ распространил неправдивую информацию о том, что не было попыток передать Президентский полк Вооруженных сил Украины Управлению государственной охраны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после завершения заседания комитета ВР.

По словам А.ГРИЦЕНКО, сегодня на заседании комитета присутствовал один из заместителей УГО, который «под протокол» подтвердил, что 16 января этот вопрос обсуждался в Минобороны, в частности, в командовании Сухопутных войск ВСУ.

«Тем самым он показал, что Ю.ЕХАНУРОВ распространил неправдивую информацию, когда сказал, что этот вопрос давно закрыт и что он еще 5 января докладывал Президенту», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«По поручению главы Секретариата Президента этот вопрос рассматривался еще 16 января», - отметил он. По словам А.ГРИЦЕНКО, представитель УГО заверил членов комитета ВР, что этот вопрос снят и больше подниматься не будет.

В то же время, А.ГРИЦЕНКО сообщил, что комитет поручил ему обратиться с письмом к Президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру и отдельно – к министру обороны, в котором выразить обеспокоенность попытками незаконной передачи этого полка и высказать предостережения о недопустимости таких действий в будущем.

В свою очередь член комитета, народный депутат от БЮТ Николай ПЕТРУК отметил, что комитет проведет расследование, кто инициировал передачу президентского полка УГО.

Он отметил, что полк - это тактическая единица, которая предназначена или для наступления, или для обороны, и возникает вопрос, какие задачи он должен был выполнять в составе УГО.

Н.ПЕТРУК подчеркнул, что комитет ВР отклонил эту инициативу сегодня на своем заседании.

Как сообщал УНИАН, экс-министр обороны А.ГРИЦЕНКО 18 января заявил, что начался процесс передачи Президентского полка ВСУ, который имеет на вооружении бронетранспортеры, в Управление государственной охраны. «Я знаю, что решение этого вопроса перешло в практическую плоскость», - сказал он.

19 января министр обороны Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что Отдельный полк Президента Украины структурно входит в состав Вооруженных сил и не будет передаваться в подчинение УГО.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, после его назначения главой оборонного ведомства в Министерстве обороны было рассмотрено предложение Управления государственной охраны о возможности передачи Отдельного полка Президента Украины в непосредственное подчинение УГО. О результатах рассмотрения этого вопроса, отметил министр, он лично проинформировал Президента Украины на своем первом докладе две недели назад. При этом, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, Верховный главнокомандующий с большим удивлением выслушал его и приказал прекратить любые разговоры вокруг этого вопроса. “Президент отметил, что Отдельный полк Президента Украины структурно входит в состав Вооруженных сил Украины и будет оставаться здесь и в дальнейшем”, - сказал министр.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что это вопрос уже давно исчерпан, а попытки его политизировать являются неприемлемыми для политиков и специалистов, которых, по крайней мере публично, волнуют вопросы реформирования Вооруженных сил Украины.