Обама поддержал новые санкции против РФ: Она и "палец о палец" не ударила после Женевы

Как сообщает Радио Свобода, он обвинил РФ в невыполнении женевских договоренностей по деэскалации напряженности в Украине.

"Россия и палец о палец не ударила с того момента, как 17 апреля в Женеве прошла встреча дипломатов из России, Украины, США и Европейского Союза", - заявил Обама.

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Он поддержал введение новых международных санкций в отношении российской власти. "Для нас важно сделать дальнейшие шаги, отправить послание Москве, с тем чтобы она повлияла на пророссийские силы на востоке Украины", - сказал Обама.

Американский президент сделал это заявление, находясь с визитом в Малайзии в рамках азиатского турне.