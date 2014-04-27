Обама поддержал новые санкции против РФ: Она и "палец о палец" не ударила после Женевы
18:15, 27 апреля 2014Политика
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Президент США Барак Обама поддержал введение новых международных санкций в отношении России.
Обама поддержал введение новых международных санкций в отношении России / REUTERS
Как сообщает Радио Свобода, он обвинил РФ в невыполнении женевских договоренностей по деэскалации напряженности в Украине.
"Россия и палец о палец не ударила с того момента, как 17 апреля в Женеве прошла встреча дипломатов из России, Украины, США и Европейского Союза", - заявил Обама.
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Он поддержал введение новых международных санкций в отношении российской власти. "Для нас важно сделать дальнейшие шаги, отправить послание Москве, с тем чтобы она повлияла на пророссийские силы на востоке Украины", - сказал Обама.
Американский президент сделал это заявление, находясь с визитом в Малайзии в рамках азиатского турне.
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