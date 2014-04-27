Anonymous привели доказательства того, что воду в Крым перекрыла Россия

Об этом сообщает anonymous.fm со ссылкой на собственные источники.

Насосная станция, которая осуществляет дальнейшее прохождение воды на полуостров Крым, находится в городе Красноперекопске.

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Каховское водохранилище имеет высоту над уровнем моря в пределах 22-23 метров. Далее с него вода самотеком стекает в Армянск - около 9 метров от моря. Как только вода дотекает до Красноперекопска, происходит увеличение уровня до 12 метров, в результате чего в этом городе были установлены дополнительные насосные сооружения для подачи воды на полуостров Крым, сообщается на сайте.

"Вода в Северо-Крымске есть. Проблема в том,что российские власти отключили насосы, чтобы вода не поступала в Крым", - предполагает Anonymous.

При этом приводится карта места, где установлены насосы для подачи воды в Крым.

"Воде нужны насосы. Но вместо этого Аксенов заявляет, что воду перекрыли Украинцы, чтобы крымчане ругали украинцев и россияне думали, что во всем виновата Украина", - заявили в Anonymous.

Среди поступивших к ним писем - одно с текстом, что насосная станция не находится в самом Красноперекопске, а в 60 километрах от него вблизи города Джанкой.

В подтверждение Anonymous приводят схему насосной станции №1, которая по их словам и не качает воду в Крым.