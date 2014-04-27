Сепаратисты захватили здание телерадиокомпании в Донецке
16:18, 27 апреля 2014Политика
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Небольшая группа сторонников федерализации после переговоров с милицией вошла внутрь здания Донецкой областной государственной телерадиокомпании.
Сепаратисты возле здания Донецкой областной государственной телерадиокомпании/ ostro.org
Сепаратисты над зданием телерадиокомпании установили флаг "Донецкой народной республики", передает с места событий корреспондент РИА Новости.
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Во дворе также есть сотрудники спецподразделений в черной форме с автоматами Калашникова. Увидев толпу, они отошли за здание.
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