Сепаратисты захватили здание телерадиокомпании в Донецке

Небольшая группа сторонников федерализации после переговоров с милицией вошла внутрь здания Донецкой областной государственной телерадиокомпании.

Сепаратисты над зданием телерадиокомпании установили флаг "Донецкой народной республики", передает с места событий корреспондент РИА Новости. Читайте такжеСепаратисты направились к Донецкой телерадиокомпании, требуют эфира Во дворе также есть сотрудники спецподразделений в черной форме с автоматами Калашникова. Увидев толпу, они отошли за здание.

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