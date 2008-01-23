Балога намекает, что Ющенко договорился с Януковичем

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА призывает фракции парламента провести 25 января, в последний день работы первой сессии Верховной Рады VI созыва, результативные голосования по законопроектам, принятие которых имеет чрезвычайно важное значение для общества и развития страны.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

По его словам, после создания демократической коалиции, избрания председателя Верховной Рады, назначения премьер-министра и формирования правительства, раздела парламентских комитетов, принятия государственного бюджета на 2008 год высший представительский орган государства вплотную встал перед необходимостью начинать продуктивную законотворческую деятельность.

Все возможности для этого у Верховной Рады есть, считает В.БАЛОГА, поэтому сейчас и коалиции, и оппозиции следует отказаться от применения любых раздражительных факторов, которые могут парализовать парламентскую активность. «ВР поддержала инициативу Президента Виктора ЮЩЕНКО продлить работу первой сессии, продемонстрировав готовность к решению первоочередных задач. Наверно, не стоит тратить последний в этой сессии день голосования на безрезультатное противостояние», - отметил В.БАЛОГА.

Комментируя вероятность рассмотрения в эту пятницу проекта парламентского постановления о поддержке письма Президента Украины, председателя Верховной Рады и премьер-министра к Генеральному секретарю НАТО, руководитель Секретариата высказался за нецелесообразность самой постановки такого вопроса. «Уверен, что он уже исчерпан. Расставлены четкие акценты относительно стремления Киева присоединиться к Плану действий по обретению членства в Альянсе. Неоднократно на всех официальных уровнях отмечалось, что сегодня речь идет не о вступлении Украины в НАТО, а присоединению нашего государства к этой организации непременно будет предшествовать всеукраинский референдум. Заверенная подписями высших должностных лиц позиция украинской стороны относительно ПДЧ полностью отвечает нашей Конституции. «Послание трех» не нуждается ни в какой дополнительной поддержке», - отметил руководитель Секретариата Президента.

Вместе с тем В.БАЛОГА высказался за достижение компромиссной договоренности между коалицией и оппозицией относительно предложения проголосовать за постановление в поддержку письма руководства страны к Генсеку НАТО. «Об одобрении или неодобрении этого обращения депутатским корпусом будет свидетельствовать не шумиха и суматоха возле трибуны, не количество поломанных кресел и вырванных микрофонов председателя, а бесстрастные цифры на табло в сессионном зале. Потому фракциям Партии регионов и коммунистов, которые объявили о своем несогласии с дальнейшей интенсификацией отношений Украины и НАТО, стоит согласиться на голосование по этому вопросу. Отказ станет для общественности признаком неуверенности оппозиции в своей правоте. Нажмите на кнопки – и получите результат! Это абсолютно реальный и приемлемый способ предотвратить новый виток противостояния в парламенте», - сказал В.БАЛОГА.

Глава Секретариата надеется, что оппозиция даст возможность Верховной Раде провести 25 января результативные голосования. «Имею надежду, что вчерашняя встреча Президента с лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ стала фактором, который добавит взвешенности в мотивы и действия этой оппозиционной силы», - отметил В.БАЛОГА.

По его словам, в повестке дня парламента стоит рассмотрение законопроектов, определенных главой государства как безотлагательные. Отдельные из них, в частности, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, относятся к предвыборным обязательствам и демократической коалиции, и нынешней оппозиции. «Следовательно, общий знаменатель для продуктивного завершения этой сессии ВР существует, поэтому не нужно искать надуманных поводов для обострения противостояния в стенах парламента», – считает В.БАЛОГА.