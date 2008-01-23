Тимошенко отреагировала на драку Луценко и Черновецкого

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает всех не политизировать ситуацию вокруг инцидента между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

По словам руководителя правительства, компетентным органам уже поручено разбираться со сложившейся ситуацией.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что она лично не была свидетелем данного конфликта.

«Поэтому, мне кажется, нужно дождаться, пока компетентные органы скажут свое слово. И я бы не хотела, чтобы по этому вопросу делали масштабную политизацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, еще во время заседания Совета нацбезопасности и обороны мэр обвинил его в вымогательстве земли якобы для работников милиции и угрозах арестовать сына Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, если земля не будет выделена.

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что это откровенная ложь, и что после завершения СНБО, когда Президент Украины ушел, он заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, что тот “лгун и просто подлюга, и так нормальные люди не делают”.

“После этого, - сказал министр, - господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ коварно ударил меня по колену”. В ответ, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, он дал Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ пощечину – “мужскую, открытую”.

Вместе с тем мэр Киева заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО ударил его кулаком в лицо и в пах.

21 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и в случае необходимости предпринять все предусмотренные законодательством меры к его участникам. О результатах этой проверки и соответствующем реагировании Президент просит сообщить ему на протяжении недели.