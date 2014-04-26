Из-за "трудностей перевода" крымчане пока будут официально бездетными
Из-за «трудностей перевода» отметки о детях в российские паспорта крымчан пока не будут вносить.
Как передает корреспондент Радио Свобода, скорее всего, эти пробелы будут заполнять осенью.
Работники паспортных столов объясняют это большим количеством ошибок, допускаемых при переводе данных из свидетельств о рождении с украинского языка на русский.
«Очень много ошибок при переводе...Лучше прийти в сентябре», - пояснила представительница керченского паспортного стола.
Тем, кто собирается с детьми пересекать границу с российским паспортом, советуют брать с собой оригиналы свидетельств о рождении.
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