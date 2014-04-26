В Минобороны РФ заявляют о намерении "стереть Славянск с лица земли"

На фото, размещенных на сайте российского СМИ, указано, что по состоянию на 25 апреля на западной окраине Славянская размещаются 15 бронетранспортеров, а за несколько километров от города - еще 22.

«Заметно скопления большого количества украинской военной техники и вооружения на границе с РФ и в окрестностях Славянска на севере Донецкой области», - говорится в сообщении.

Читайте такжеТеррористы планируют использовать захваченных представителей ОБСЕ как «живой щит» - СБУЧитайте такжеПо данным неназванного источника, «группировка насчитывает более 15 тысяч военнослужащих украинской армии и Нацгвардии, около 160 танков, 230 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также не менее 150 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня«Град» и «Смерч»)».

«Такая концентрация войск в одном районе несопоставима с потенциалом сил самообороны («ополченцев Донбасса» - УНИАН), вооруженных лишь небольшим количеством пистолетов и автоматов», - цитирует РИА Новости источник из Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля после начала силами МВД активной фазы антитеррористической операции в захваченном боевиками Славянске Донецкой области, президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». А министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.

По информации представителя Украины в Совете безопасности ООН Юрия Сергеева, во время военных учений на границе с Украиной Россия сосредоточила артиллерию, установки ”Град” и около 200 танков.