Яценюк требует от России прекратить поддержку терроризма

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк журналистам в Риме по завершении встречи с Папой Римским Франциском в субботу, 26 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

«Это недопустимо», - подчеркнул Яценюк.

Несмотря на это, подчеркнул глава правительства, Россия не осудила этих террористов.

«Это четкий знак, что Россия поддерживает этих бандитов и преступников, которые запугивают мирное население, стреляют в местное население и солдат и терроризируют не только Украину, но и всю Европу - с помощью сил, которые возглавляются Россией», - отметил премьер.

Читайте такжеТеррористы планируют использовать захваченных представителей ОБСЕ как «живой щит» - СБУЧитайте также«Требуем от Российской Федерации выполнять международные обязательства и все двусторонние и многосторонние соглашения, в том числе и Женевские договоренности. Требуем от России отозвать свои силы безопасности, не провоцировать и не поддерживать возглавляемых Россией террористов, находящихся на территории восточной Украины. Мы требуем от России оставить нас в покое», - подчеркнул Яценюк.