В Славянске пропали еще двое людей - режиссер и куратор

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на друзей Павла Юрова.

Павел и Денис должны были вернуться в час ночи, связи с ними нет до сих пор

Сообщается, что Павел и Денис выехали в Славянск из Донецка 25 апреля и сегодня в час ночи 26-го должны были приехать в Киев.

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Родственники Павла и Дениса подали заявление в милицию.

Ранее стало известно о похищении в Славянске наблюдателей из ОБСЕ. На въезде в Славянск неизвестные остановили автобус с 13-ю пассажирами - семью представителями ОБСЕ, пятью представителями Вооруженных Сил Украины и водителем. Люди, остановившие автобус, отвели пассажиров на территорию УСБУ в Славянске. Сейчас захваченные находятся там.