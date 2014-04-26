В Одессе происходит пророссийский марш

Как передает корреспондент УНИАН, более 500 человек собрались на Куликовом поле, где состоялся митинг.

Они пришли с различными плакатами пророссийского и антиукраинского содержания, в том числе: «Мы – Русь, мы – славяне, мы едины без фашистской хунты», «Киевскую хунту – к суду» и т. д. Также у них в руках российские триколоры, красные флаги с серпом и молотом, флаги организации «Народная альтернатива», траурные венки. На одежде многих – черно-оранжевые ленты.Читайте такжеВ Одессе сепаратисты пикетируют сессию облсовета, здание оцепила милиция

На митинге выступили несколько человек, в числе которых – Ростислав Барда, Алексей Албу, Артем Давидченко. В частности, Албу заявил, что он подал свои документы для регистрации кандидатом в мэры Одессы, «чтобы бороться с хунтой всеми доступными методами». По словам Давидченко, «основные действия запланированы на 4-9 мая, надо отпраздновать День Победы».

Он также сказал, что «мы регулярно общаемся по скайпу с востоком Украины, чтобы скоординировать действия». «До 9 мая вопрос будет решен… 9 мая на Куликовом поле не будет парада Вооруженных сил Украины, которые стреляли в своих граждан на востоке. Мы инициируем акцию «георгиевская ленточка», как символ единства славянских народов», - заявил Давидченко.

Сейчас участники акции идут по центральным улицам города и скандируют: «Вперед, славяне, русичи – вперед!», «Выйди на улицу – верни себе город!», «Донбасс, мы с тобой!», «Россия!», «Беркуту – слава!», «Путин – герой!», «Майдан – Магадан!», «Новороссия!», «Вон из Одессы – бандеровские бесы!», «Мы – славяне, наши братья – россияне!», «Референдум!», «Одесса – русский город!», «Свободу Антону Давидченко!». Они направляются на Александровский проспект, к памятнику Погибшим милиционерам. Как пояснил Давидченко, чтобы почтить память правоохранителей, погибших в Киеве во время массовых акций протеста.Читайте такжеВ центре Одессы прошел Крестный ход за мир и стабильность в Украине

Часть демонстрантов – в масках.

В центре города перекрыто движение транспорта. Колонну сопровождают сотрудники милиции.