Комитет Гриценко проголосовал против законопроекта Ющенко

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны отклонил поданный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО законопроект о создании Национальной гвардии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель комитета Анатолий ГРИЦЕНКО.

Он заметил, что сегодня комитет во второй раз рассматривал этот законопроект, а перед этим получил заключение Главного научно-экспертного управления парламента, где на нескольких страницах были изложены оговорки относительно этого законопроекта.

«Законопроект сырой и нуждается в доработке, когда он будет доработан - мы его рассмотрим», - сказал А.ГРИЦЕНКО, добавив, что все члены комитета единодушно проголосовали против поддержки законопроекта, за исключением одного депутата, который воздержался.

А.ГРИЦЕНКО также сообщил, что законопроект представлял заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН, но его аргументы оказались неубедительными.

По словам А.ГРИЦЕНКО, в ходе обсуждения законопроекта выступили 9 депутатов из всех фракций и ни один из них не поддержал предложение Президента о создании Национальной гвардии.

Справка УНИАН. Президент Украины В.ЮЩЕНКО подал в ВР и определил как безотлагательный проект закона Украины «О Национальной гвардии Украины», которым предусмотрено создание Национальной гвардии на базе Внутренних войск Министерства внутренних войск.

Комментируя этот проект закона, А.ГРИЦЕНКО выражал сомнения, что ВР поддержит создание Национальной гвардии, которая будет подчинена лично Президенту.

Он сообщил, что обеспокоенность членов комитета вызвало спорное положение законопроекта о том, что Национальная гвардия - это воинское формирование с правоохранительными функциями.

По его мнению, является опасным сочетание военного компонента (в Нацгвардии предусматривается иметь авиационные части, части специального назначения и тому подобное) с правом ограничивать права и свободы граждан – задерживать, арестовывать, применять оружие.

Он добавил, что Национальную гвардию предусматривается создать на базе Внутренних войск МВД, но в то же время вывести из подчинения министра внутренних дел.