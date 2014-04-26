Нелегитимные власти Крыма уверяют, что у них есть резервный план водоснабжения

16:17, 26 апреля 2014
Политика
1 0

Нелегитимная власть Крыма уверяют, что у них есть резервный план водоснабжения аннексированного Россией Крыма.

аксенов

"Крым без воды не останется! Резервные планы есть. С питьевой водой проблем нет. С\х производителям будут компенсированы убытки", - написал в Twitter нелигитимный глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте такжеПоставки воды в Крым с Кубани и Кавказа нереальны – российский академик

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter