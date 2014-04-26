Нелегитимные власти Крыма уверяют, что у них есть резервный план водоснабжения
16:17, 26 апреля 2014Политика
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Нелегитимная власть Крыма уверяют, что у них есть резервный план водоснабжения аннексированного Россией Крыма.
Нелегитимная власть Крыма уверяют, что у них есть резервный план водоснабжения Крыма
"Крым без воды не останется! Резервные планы есть. С питьевой водой проблем нет. С\х производителям будут компенсированы убытки", - написал в Twitter нелигитимный глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте такжеПоставки воды в Крым с Кубани и Кавказа нереальны – российский академик
Крым без воды не останется! Резервные планы есть. С питьевой водой проблем нет. С\х производителям будут компенсированы убытки.
— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) April 26, 2014
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