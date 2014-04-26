ГАИ в течение поминальных дней привлечет к несению службы максимум личного состава

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

“Чтобы обеспечить безопасное передвижение автомобилей, предупредить возникновение заторов и в случае необходимости помочь участникам дорожного движения, к несению службы в эти дни привлечено максимальное количество личного состава Госавтоинспекции”, - отмечается в сообщении.

В больших городах Украины, где плотный поток транспорта, ГАИ рекомендует гражданам по возможности пользоваться услугами общественного транспорта. В эти дни в областных центрах будут курсировать дополнительные городские маршруты.Читайте такжеВ мае водительские права и техпаспорта подешевеют почти вдвое

Также руководство ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, неуклонно следовать сигналам регулировщиков, требованиям дорожных знаков, в том числе и временно установленных, а также не парковать транспорт с нарушением правил.

Как сообщал УНИАН, Госавтоиспекция Киева в связи с проведением поминальных дней и массовым посещением кладбищ вводит временные ограничения движения транспорта на подъездных путях к местам их расположения.

В частности, 27 апреля для обеспечения бесперебойного движения пассажирского транспорта к Лесному кладбищу запретят парковку на улице Электротехнической и заезд автотранспорта на улицу Крайнюю, кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта, для которых будет организовано кольцевое движение.